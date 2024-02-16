Во время «Игр будущего» в Казани движение транспорта ограничат только на трех участках

Во время проведения «Игр будущего» в столице Татарстана ограничения движения транспорта будут введены только на трех участках. Об этом сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Существенных ограничений на улично-дорожной сети вводиться не будет. Ограничения будут введены только на трех участках. Автомобилисты каких-либо затруднений испытывать не будут. Но мы призываем водителей обращать внимание на знаки, следить за дорожной обстановкой, следовать указанием регулировщиков», – сказал спикер.

Так, в Казани ограничат движение автотранспорта с 00.00 17 февраля до 23.59 23 февраля по улице Абдуллы Бичурина – от здания №46 по ул. Чистопольской до ул. Сибгата Хакима.

Кроме того, ограничения движения вводится с 00.00 21 февраля по 23.59 23 февраля в районе Кремлевской набережной. Речь идет о территории от Кремлевской набережной и Кремлевского моста до парковки на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центрального стадиона, включая часть этой парковочной зоны до спуска в подземный пешеходный переход.

Движение также будет ограничено с 00.00 21 февраля по 23.59 1 марта по ул. Хади Такташа на участке от ул. Спартаковской до ул. Марселя Салимжанова, а также на заездных карманах по левой стороне ул. Марселя Салимжанова перед зданием IТ-парка имени Башира Рамеева.

Сидоров подчеркнул, что общественный транспорт в Казани в период проведения «Игр будущего» будет работать в штатном режиме, по графику. Но его передвижение будет под особым контролем диспетчерской службы по организации пассажирских перевозок.

«На основных маршрутах движения выделенные полосы очищены. Работа ведется круглосуточно. Дорожные организации нацелены в первую очередь на очистку полос для общественного транспорта, в том числе на участках, где будут проходить протокольные маршруты. До сих пор мы вывозим снег, который был сложен вдоль дорог», – отметил спикер.

«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первом турнире «Игр будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта, примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе).

Соревнования будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.