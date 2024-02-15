В Татарстане ограничили продажу алкоголя в дни проведения «Игр будущего»

Трофей «Игр будущего»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В дни проведения международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани и Иннополисе окажется ограничена продажа алкоголя. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Речь идет о розничной продаже спиртного в дни проведения тренировок и соревнований с 8 до 17 часов в торговых точках, находящихся по соседству со спортивными объектами.

В частности, у «Татнефть Арены» ограничение будет действовать с 19 по 23 февраля (торговые объекты по адресам: ул. Мусина, 1 и 9а, ул. Чистопольская, 25, 27а, 33в, 36, 38, 40, 43, 43а, 47а, 53а), у Казанской академии тенниса — с 20 февраля по 3 марта (ул. Академика Парина, 16 и 22), у Дворца единоборств «Ак Барс» — 22 и 23 февраля (пр. Фатыха Амирхана, 1, 1а и 1е, ул. Сибгата Хакима, 40а и 44, ул. Алексея Козина, 2), у Казанского цирка — с 24 по 26 февраля (ул. Ташаяк, 2а), у ИТ-парка имени Башира Рамеева — с 21 по 26 февраля и с 28 февраля по 2 марта (ул. Спартаковская, 2, 2а и 6, ул. Хади Такташа, 2, 21, 30, 54а и 77, ул. Островского, 102, ул. Салимжанова, 2, 6, 12а, 15/8б, 17, ул. Миннуллина, 14/56).

У спорткомплекса «Трудовые резервы» продажу алкоголя ограничат с 27 по 29 февраля (ул. Николая Ершова, 5, 7г и 8), у Ледового дворца «Зилант» — 19 и 20 февраля (ул. Гарифьянова, 4, 28а и 28б, ул. Сыртлановой, 8 и 16, ул. Мавлютова, 16б, 16в, 17, 24а, 29, 29а, 31в, 42, 46 и 48/6, ул. Братьев Касимовых, 22/7, ул. Профессора Камая, 1, 8, 8а и 9), у манежа «Искандер» — 19 и 20 февраля (ул. Короленко, 28б и 30, ул. Голубятникова, 2, ул. Маршала Чуйкова, 3, 4, 9 и 11а), у экстрим-парка «УРАМ» — 22, 28 и 29 февраля (ул. Подлужная, 56), у спорткомплекса «Иннополис» в Иннополисе — с 20 по 23 февраля (ул. Спортивная, 100, 101, 104, 108, 110, 118 и 126).

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На ВДНХ 14 ноября состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», где Президент РФ Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований. Позднее он назвал предстоящие игры самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту. Раис Татарстана Рустам Минниханов заметил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.