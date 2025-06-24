В Казани 383 укрытия в многоквартирных домах соответствуют ГОСТу

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Сегодня в Казани 383 заглубленных помещения в многоквартирных домах отвечают требованиям ГОСТ: потолки имеют высоту минимум 1,7 метра, исключены проходящие инженерные сети, полы выполнены из бетона. Укрытия оборудованы полноценным освещением и системой водоснабжения. Об этом на заседании антитеррористической комиссии в мэрии Казани доложил начальник Управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин.

Он отметил, что места укрытия обозначены информационными табличками, стрелками и памятками «Внимание всем». Ключи находятся у сотрудников УКЖКХ, ТСЖ, мастеров ЖЭУ и старших по домам.

Чанкин также сообщил, что планируется задействовать порядка 1,3 тысячи подвальных помещений, которые не полностью соответствуют стандартам ГОСТ (например, с потолком от 1,5 метра). Остальные объекты постепенно приводятся в соответствие требованиям.

Мэр Казани Ильсур Метшин добавил, что оперативное оповещение граждан о чрезвычайных ситуациях – еще одна из важных задач местных властей. В Казани более 450 многоэтажек (1832 подъезда) оснащены IP-домофонами. Они предупреждают жителей об угрозе и автоматически открывают двери подъездов, чтобы жители на улице могли оперативно укрыться.

«Обращаюсь ко всем руководителям и ответственным лицам – необходимо активизировать контроль и обеспечить усиление антитеррористической безопасности на предприятиях. Крайне важно регулярно изучать и оценивать передовой опыт в области антитеррористической защиты, а также эффективность применяемых превентивных мер. Безусловным приоритетом для нас является безопасность жителей города и воспитание высоких нравственных ориентиров в подрастающем поколении», – заключил Метшин.