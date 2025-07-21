В Казани для временного укрытия при угрозе атак БПЛА пригодны 1,7 тыс. подвалов

В Казани для временного укрытия при угрозе атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пригодны 1,7 тыс. подвалов. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«В этом году очень остро встала задача создания условий для защиты граждан от угрозы воздушных атак. С этой целью в городе проведена ревизия подвальных помещений в многоквартирных домах. Определены как пригодные для временного укрытия 1,7 тыс. подвалов. В них силами управляющих организаций создаются необходимые условия для временного пребывания граждан», – отметил Гиниятуллин.

Он также подчеркнул, что в городе регулярно проходят тренировки и учения с сотрудниками исполкома, работниками управляющих организаций, жителями домов.

«Вместе с операторами услуг домофона решается задача удаленного открытия дверей и информирования граждан через домофоны. Жилищники очень ответственно относятся к задаче обеспечения безопасности горожан и прилагают к этому все возможные усилия», – заключил замруководителя исполкома города.