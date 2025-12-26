Минниханов главе AAOIFI: Для нас важно выстроить диалог с инвесторами из исламских стран

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках мероприятий по открытию в Казани Представительского центра по развитию исламских финансов Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) встретился с председателем попечительского совета AAOIFI шейхом Ибрагимом бен Халифой аль-Халифой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

За день до этого Раис Татарстана и председатель попечительского совета AAOIFI приняли участие в совещании по реализации эксперимента партнерского финансирования у Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Рустам Минниханов назвал важным событием открытие Представительского центра AAOIFI. По его словам, центр станет опорным хабом, так как его деятельность будет направлена на развитие стандартов партнерских финансов на всем пространстве СНГ. Представительство будет выступать в качестве ключевого звена при интеграции исламских финансовых инструментов в экономику стран и укреплении связей с экспертным сообществом Содружества.

«Центр является инструментом развития международного инвестиционного взаимодействия и продвижения инвестиционного потенциала регионов России. Для нас важно выстраивание устойчивого и доверительного диалога с инвесторами из стран исламского мира. Наличие официального представительства AAOIFI позволит обеспечить внедрение единых, общепризнанных стандартов исламского финансирования», – акцентировал Раис РТ.

Минниханов напомнил, что сотрудничество Татарстана с AAOIFI в последние годы активно развивается, организация превратилась в традиционного участника KazanForum. В текущем году на полях форума впервые состоялась выездная Конференция по партнерскому финансированию.

Раис Татарстана также передал слова приветствия и почтения королю Бахрейна Хамаду бен Исе аль-Халифе. «Он наш большой друг. Мы очень ценим наше сотрудничество. Уверен, дружеские связи между Татарстаном и Бахрейном будут крепнуть и впредь», – сказал он.

Ибрагим бен Халифа аль-Халифа в свою очередь передал Раису Татарстана теплые слова приветствия от короля Бахрейна. Он также обратил внимание на то, что монарх ценит отношения с Президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, глава AAOIFI поблагодарил руководство Татарстана за поддержку в открытии представительства организации. Он высоко оценил достигнутый в республике уровень партнерского финансирования и выразил уверенность, что новый центр будет способствовать его дальнейшему развитию.