Набиуллина: Центр AAOIFI в Казани станет площадкой обмена опытом с другими странами

Эльвира Набиуллина

Фото: duma.gov.ru

Создание первого зарубежного представительства Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) именно в России лучше всяких слов говорит об уровне сотрудничества. Такими словами поприветствовала участников круглого стола, проходящего в рамках открытия в Казани первого в СНГ центра AAOIFI, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы развиваем наш финансовый рынок, широкую линейку финансовых инструментов, и открыты для конструктивного взаимодействия с партнерами, разделяющими принципы этичного ведения бизнеса и устойчивого развития», – заявила Набиуллина.

Глава Центробанка РФ отметила, что во всем мире растет интерес к партнерскому финансированию, и стандарты AAOIFI – это возможность говорить на одном языке с инвесторами из многих стран, с которыми Россия сейчас активно развивает экономические связи.

«Рассчитываю, что в конечном итоге это поможет притоку инвестиций, реализации потенциала партнерского финансирования на благо экономики России. Кроме того, надеюсь, что со временем центр в Казани станет площадкой для обмена опытом и взаимодействия AAOIFI с другими странами, не только с Россией», – добавила Эльвира Набиуллина.

Раис Татарстана Рустам Минниханов лично встречался с председателем попечительского совета AAOIFI шейхом Ибрагимом бен Халифой аль-Халифой во время рабочего визита в Бахрейн в ноябре 2024 года. Тогда была достигнута договоренность, что организация будет активно сотрудничать с Татарстаном в части проведения конференции по исламским финансам в республике.

Уже в мае 2025 года на KazanForum прошла конференция AAOIFI, первая за пределами Бахрейна. О планах организации открыть офис в Казани сообщила в сентябре глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.