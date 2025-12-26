Муфтий РТ: «Открытие центра AAOIFI в Казани повысит доверие арабских партнеров»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин назвал в разговоре с «Татар-информом» открытие представительского центра AAOIFI в Казани историческим событием.

«Впервые, помимо генерального главного офиса, который находится в Бахрейне, открывается представительский центр. И это не просто для республики Татарстан, и даже не для всей России. Он открывается для всех стран СНГ. Позиционирование этого центра таково», – сказал Самигуллин.

Напомним, что AAOIFI – это международная организация, которая разрабатывает стандарты исламских финансов. Штаб-квартира находится в Манаме, в Королевстве Бахрейн. Организацию возглавляет председатель попечительского совета шейх Ибрагим бен Халифа аль-Халифа. Сегодня он находится в Казани с рабочим визитом.

«Открытие центра AAOIFI в Казани показывает уровень нашей республики, показывает работу Рустама Нургалиевича Минниханова и всей его команды. Почему не в Великобритании он открывается, не в Турции, не в Средней Азии, а именно в России, в Татарстане? Сегодня на самом деле историческое событие происходит», – считает Самигуллин.

Он считает, что открытие центра международной организации повысит доверие арабских партнеров по отношению к России, и в особенности к Татарстану.

Татарстан с осени 2023 года – один из четырех российских регионов, где действует эксперимент по партнерским (исламским) финансам. При этом воспользоваться банковскими продуктами по шариату могут представители любой религии, а не только мусульмане.