Силуанов об открытии центра AAOIFI в Казани: «Мы становимся частью глобальной экосистемы»

Открытие представительского центра в России говорит о зрелости и серьезных перспективах российского финансового рынка. Такие слова прозвучали в приветствии министра финансов РФ Антона Силуанова, зачитанного министром экономики РТ Мидхатом Шагиахметовым на круглом столе в рамках открытия представительского центра AAOIFI в Казани.

«Мы становимся частью глобальной экосистемы партнерских финансов, основанной на принципах этичности, справедливости и разделения рынков. Для Минфина России развитие партнерского финансирования – одна из стратегических целей. Продление соответствующего эксперимента до 2028 года и создание необходимой нормативной базы призваны обеспечить прозрачность, стабильность и правовую определенность для всех участников рынка», – сказано в сообщении.

Силуанов заявил, что в открытии центра есть перспективы для диверсификации финансового сектора экономики, а также инструмент для привлечения долгосрочных инвестиций, ориентированных на реальные активы и проекты.

«Все это дает новые возможности для бизнеса и миллионов граждан, которые ищут финансовые услуги, соответствующие их нравственным и этическим принципам. Для развития партнерских финансов, формирования устойчивой и инклюзивной финансовой системы требуются тесные кооперации государства, бизнеса и экспертного сообщества», – заявил Силуанов.

Он выразил уверенность, что работа центра станет еще одним драйвером гармонизации национальных подходов России с лучшими мировыми практиками и послужит укреплению диалога между регуляторами, финансовыми институтами и экспертами.