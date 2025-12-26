Минниханов заявил, что появление центра AAOIFI в Казани укрепит сотрудничество стран СНГ

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Открытие первого зарубежного представительства Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) в Казани имеет особое значение для развития исламских финансов и партнерского банкинга на пространстве СНГ. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на круглом столе, проходящем в рамках открытия представительства.

«Открытие центра формирует важную основу для развития отрасли. AAOIFI – признанный лидер по формированию стандартов, которые применяются в десятках стран и служат основой для прозрачности, устойчивости и доверия на финансовом рынке», – сказал Раис РТ.

Он отметил, что расширение деятельности организации в СНГ будет способствовать гармонизации подходов, развитию трансграничного сотрудничества и интеграции национальных финансовых систем в глобальное пространство исламских финансов.

«Татарстан как современный деловой и интеллектуальный центр обладает опытом международного диалога, научного и образовательного сотрудничества, предоставляет благоприятные условия для работы представительств. Центр станет хорошей площадкой для экспертного общения, подготовки специалистов, проведения исследований и обмена лучшими практиками», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что особую ценность представляет вклад центра в развитие человеческого капитала: обучение специалистов, повышение квалификации аудиторов, финансистов и регуляторов, а также формирование профессионального сообщества, ориентированного на высокие международные стандарты и этические принципы ведения бизнеса.

«Уверен, открытие центра станет важным шагом в укреплении экономического сотрудничества, расширении инвестиционных возможностей и развитии устойчивых финансовых институтов на пространстве СНГ», – заключил Раис Татарстана.