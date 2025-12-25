news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 декабря 2025 11:02

Рустам Минниханов встретился с председателем AAOIFI Ибрагимом бен Халифой Аль-Халифой

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов встретился с председателем AAOIFI Ибрагимом бен Халифой Аль-Халифой
Скриншот видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) шейхом Ибрагимом бен Халифой Аль-Халифой. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

Шейх Ибрагим бен Халифа Аль-Халифа представил опыт Татарстана по реализации эксперимента в сфере партнерских (исламских) финансов. На примере региона он рассказал о практике внедрения соответствующих финансовых инструментов в России.

Видео: https://t.me/galimovatatarstan

#Рустам Минниханов #Эльвира Набиуллина #исламские финансы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Каждый из вас – яркая звезда»: Минниханов поздравил детей на Республиканской елке

«Каждый из вас – яркая звезда»: Минниханов поздравил детей на Республиканской елке

24 декабря 2025
Тишков о новом курсе нацполитики: «Главное – единство нации при сохранении многообразия»

Тишков о новом курсе нацполитики: «Главное – единство нации при сохранении многообразия»

24 декабря 2025