Рустам Минниханов встретился с председателем AAOIFI Ибрагимом бен Халифой Аль-Халифой

Скриншот видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) шейхом Ибрагимом бен Халифой Аль-Халифой. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

Шейх Ибрагим бен Халифа Аль-Халифа представил опыт Татарстана по реализации эксперимента в сфере партнерских (исламских) финансов. На примере региона он рассказал о практике внедрения соответствующих финансовых инструментов в России.

Видео: https://t.me/galimovatatarstan