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Минфин РФ: Размер взноса в бюджет компании узнают в конце марта
Размер взноса российских компаний в бюджет станет известен в конце марта, когда появится отчетность по их доходам в 2022 году. Об этом со ссылкой на замглавы Минфина РФ Алексея Сазанова сообщает РИА Новости.
«В любом случае, если учитывать в расчетах 2022 год, то надо ждать конца марта. Отчетность дается в конце марта за 2022 год по итогам года», — объяснил он.
По словам Сазанова, порядок расчета взноса пока не определен — обрабатываются предложения Минфина, РСПП и альтернативные варианты.
Он объяснил, что итоговая отчетность покажет фактические данные о доходах компаний, а не ее оценки и предложения.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что Правительство страны обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный взнос в бюджет. Затем в Минфине объяснили, что взнос в формате windfall tax (налога на непредвиденную прибыль) может быть организован в виде как добровольного, так и обязательного платежа.
Позднее министр финансов пояснил, что сбор не затронет нефтегазовые компании и предприятия малого бизнеса. «Добровольность» взноса прокомментировали в Кремле, предупредив о «тех реалиях, в которых мы сейчас живем». Затем СМИ узнали, что власти обсуждают сбор с компаний, прибыль которых выше 1 млрд рублей.
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