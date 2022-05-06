МИД: Россия не намерена использовать ядерное оружие в спецоперации на Украине

Россия не собирается применять ядерное оружие во время специальной военной операции на Украине. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, сообщает РИА Новости.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, слухи о намерениях РФ применить ядерное оружие уже не раз приходилось опровергать.

По его мнению, такие заявления делаются с целью провокаций. «Это намеренная ложь», — сказал Зайцев.

Дипломат заверил, что РФ осознает: в «ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана». «В прошлом году именно Россия смогла убедить США, а затем и всю ядерную пятерку подтвердить приверженность этому принципу», — добавил замдиректора департамента МИД.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев высказался о вероятности ядерной войны и перечислил случаи, в которых Россия может применить ядерное оружие.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отвергли возможность применения ядерного оружия из-за конфликта на Украине.