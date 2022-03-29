Песков отверг возможность применения ядерного оружия в связи с операцией на Украине

В России никто не рассматривает возможность применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине независимо от ее исхода. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу PBS.

По словам официального представителя Кремля, любой исход российской операции на Украине — «конечно, не повод для применения ядерного оружия».

«У нас есть концепция безопасности, где очень четко указано, что только если существует угроза существованию нашей страны, мы можем применить и применим ядерное оружие для устранения этой угрозы», — подчеркнул Песков.

Пункт 27 Военной доктрины предусматривает возможность использования ядерных вооружений при агрессии против РФ с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства». Однако представитель Кремля заметил, что «наличие угрозы существования и специальная военная операция никак не связаны».

Не увидел Песков и связи между предостережением Президента России Владимира Путина другим странам, которые бы захотели вмешаться в конфликт на Украине, и гипотетической вероятностью использования ядерных вооружений. «Никто не рассматривает применение, даже саму идею применения ядерного оружия», — заверил пресс-секретарь главы российского государства.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о вероятности ядерной войны и перечислил случаи, в которых Россия может применить ядерное оружие.