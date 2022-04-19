Лавров исключил возможность использования РФ ядерного оружия на Украине
Россия во время специальной военной операции на Украине рассматривает использование только обычного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
«Только обычные вооружения», — сказал глава МИД в ответ на вопрос, может ли Россия использовать на Украине ядерное оружие.
Лавров также объявил, что российские военные приступили к следующему этапу спецоперации.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.
Позднее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о вероятности ядерной войны и перечислил случаи, в которых Россия может применить ядерное оружие.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в России никто не рассматривает возможность применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине, причем независимо от ее исхода.