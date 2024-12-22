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Происшествия 22 декабря 2024 13:53

Метшин поблагодарил представителей бизнеса за инициативу оказать помощь после атаки БПЛА

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Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил представителей бизнеса за инициативу оказать помощь городу после атаки БПЛА. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба в мэрии Казани.

«Мне вчера большое количество руководителей малого, среднего, большого бизнеса позвонили с желанием оказать поддержку, как помочь в данной ситуации, как поддержать жителей. Это дорогого стоит», – отметил он.

Накануне, 21 декабря, дроны атаковали Казань. По данным Минобороны, налет прошел тремя волнами, БПЛА заходили с разных направлений. Как сообщили в штабе Раиса Татарстана, в столице республики зафиксированы 8 прилетов. Один из них был в сторону промышленного предприятия, один над рекой, шесть на жилой массив. Кроме того, из-за атаки украинских беспилотников в Казанском государственном институте культуры выбило часть окон. Для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на работу Казанского аэропорта.

В результате восьми прилетов никто не пострадал. На месте был развернут штаб, последствия атаки ликвидировались слаженно, четко и оперативно.

#атака БПЛА #мэр казани
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