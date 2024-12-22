Метшин поблагодарил представителей бизнеса за инициативу оказать помощь после атаки БПЛА

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил представителей бизнеса за инициативу оказать помощь городу после атаки БПЛА. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба в мэрии Казани.

«Мне вчера большое количество руководителей малого, среднего, большого бизнеса позвонили с желанием оказать поддержку, как помочь в данной ситуации, как поддержать жителей. Это дорогого стоит», – отметил он.

Накануне, 21 декабря, дроны атаковали Казань. По данным Минобороны, налет прошел тремя волнами, БПЛА заходили с разных направлений. Как сообщили в штабе Раиса Татарстана, в столице республики зафиксированы 8 прилетов. Один из них был в сторону промышленного предприятия, один над рекой, шесть на жилой массив. Кроме того, из-за атаки украинских беспилотников в Казанском государственном институте культуры выбило часть окон. Для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на работу Казанского аэропорта.

В результате восьми прилетов никто не пострадал. На месте был развернут штаб, последствия атаки ликвидировались слаженно, четко и оперативно.