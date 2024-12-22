Метшин о массовой атаке БПЛА: «Это явно была акция устрашения»

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал атаку БПЛА на Казань «акцией устрашения». Об этом он сообщил сегодня во время прямого эфира из оперативного штаба.

«Это явно была акция устрашения, били по жилым домам, в субботнее утро, когда все люди отдыхают, когда все дома. Тот, кто организовал эту атаку, должен держать ответ за эти действия, которые были направлены против мирных жителей», – сказал Ильсур Метшин.

Он также отметил, что не все боевые устройства, которые были установлены на беспилотниках, сдетонировали.

«Пострадали четыре жилых дома, о тех уронах, которые понесли дома, вы знаете, машины тоже пострадали. Слава богу, обошлось без жертв», – добавил градоначальник.

Накануне, 21 декабря, дроны атаковали Казань. По данным Минобороны, налет прошел тремя волнами, БПЛА заходили с разных направлений. Как сообщили в штабе Раиса Татарстана, в столице республики зафиксированы 8 прилетов. Один из них был в сторону промышленного предприятия, один над рекой, шесть на жилой массив. Кроме того, из-за атаки украинских беспилотников в Казанском государственном институте культуры выбило часть окон. Для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на работу Казанского аэропорта.

В результате восьми прилетов никто не пострадал. На месте был развернут штаб, последствия атаки ликвидировались слаженно, четко и оперативно.