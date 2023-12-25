Метеоролог КФУ: За сутки Казань накрыла половина месячной нормы снега

За последние сутки на столицу Татарстана обрушилась почти половина месячной нормы осадков. Циклон, который сейчас оказывает влияние на погоду в республике, в ближайшее время не планирует отступать.

Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

«За минувшую ночь в Казани выпало 10 миллиметров осадков, еще как минимум 10 миллиметров снега выпало за сегодняшний день. Таким образом, месячная норма осадков в декабре уже перевыполнена», — отметил он.

Исследователь пояснил, что, скорее всего, сегодняшний снегопад не войдет в историю как рекордный. К примеру, в прошлом году за один день декабря выпало 16 миллиметров осадков, а в 2017 году был день, когда выпало сразу 23 миллиметра осадков.

Аухадеев упомянул еще одну интересную особенность. По его словам, в последние несколько дней из-за оттепели снег в городе активно таял. Буквально за четыре дня высота снежного покрова просела с 26 до 12 сантиметров. Однако за минувшую ночь показатель восстановился, сейчас высота снега на метеостанции КФУ составляет около 30 сантиметров.

«Это обширный циклон, мы оказались возле одного из центров этой многоцентровой депрессии. Данный циклон будет определять погоду в нашем регионе и дальше, осадки выпадут и в ближайшие дни», — предупредил Аухадеев.

Накануне, 24 декабря, синоптики объявили в Татарстане штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. Утром в понедельник пробки в столице республики достигли 9 баллов. Позднее около КФУ образовался серьезный дорожный затор, который попал на видео. Подробнее о ситуации можно прочитать в материале «Это еще не аномальный снегопад, это — хорошие осадки»: как Татарстан воюет со снегом.