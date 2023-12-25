Гидрометцентр РТ опять предупреждает о метелях с ухудшением видимости и снежных заносах

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Сегодня и завтра на территории Татарстана вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Вечером 25 декабря и в ночь на 26 декабря местами по республике, включая Казань, сохранятся метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее.

Кроме того, продолжит дуть сильный ветер порывами до 15 м/с. На дорогах региона по-прежнему будут образовываться снежные заносы.

Накануне, 24 декабря, синоптики объявили в Татарстане штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. Утром в понедельник пробки в столице республики достигли 9 баллов. Позднее около КФУ образовался серьезный дорожный затор, который попал на видео.