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Гидрометцентр РТ опять предупреждает о метелях с ухудшением видимости и снежных заносах
Сегодня и завтра на территории Татарстана вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Вечером 25 декабря и в ночь на 26 декабря местами по республике, включая Казань, сохранятся метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее.
Кроме того, продолжит дуть сильный ветер порывами до 15 м/с. На дорогах региона по-прежнему будут образовываться снежные заносы.
Накануне, 24 декабря, синоптики объявили в Татарстане штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. Утром в понедельник пробки в столице республики достигли 9 баллов. Позднее около КФУ образовался серьезный дорожный затор, который попал на видео.
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