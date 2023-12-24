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В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада
В ближайшие часы на территории Республики Татарстан ожидаются сильный снег, метель, сильный ветер порывами 15-17 м/с, ухудшение видимости до 500 метров и менее, на дорогах снежные заносы. В связи с этим в республике объявили штормовое предупреждение, сообщают в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В свою очередь ГУ МЧС России по РТ отмечают, что в связи с ухудшением погоды возможны: увеличение ДТП, сход снега и льда с крыш, обрыв линий электропередачи.
Паркуйте свой автомобиль в безопасном месте, да и сами не стойте возле слабо закрепленных конструкций. Обходите места скопления снега и наледи на крышах стороной.
В случае необходимости звонить по телефону «112».
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