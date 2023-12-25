Из-за сильного снегопада пробки в Казани достигли 9 баллов

В Казани утром образовались 9-балльные пробки из-за снегопада. Дорожная ситуация затруднена уже с 7 утра, с этого времени сервис «Яндекс.Карты» оценивал ситуацию на дорогах в 7 баллов.

Сильнее всего затруднено движение в центре города: на улицах Пушкина, Татарстан, Лево-Булачной, Право-Булачной, Тукая, Вишневского, Николая Ершова, Карла Маркса. Заторы образовались и на Сибирском тракте, на Академика Арбузова.