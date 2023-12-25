«Это еще не аномальный снегопад, это – хорошие осадки»: как Татарстан воюет со снегом

Татарстанцам посоветовали парковать автомобили в безопасных местах и обходить места скопления снега и наледи на крышах

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

«За сутки у нас выпала четверть месячной нормы осадков»

Сегодня утром оправдались все прогнозы, которые метеорологи делали накануне. Из-за снегопада в Татарстане объявили штормовое предупреждение. «Татар-информ» сообщал, что на территории республики ожидаются снегопад, метель и сильный ветер порывами 15-17 м/с, ухудшение видимости до 500 метров и менее, на дорогах – снежные заносы.

В ГУ МЧС России по РТ предупреждали, что из-за ухудшения погоды возможен рост числа ДТП, сход снега и льда с крыш, обрыв линий электропередачи. Татарстанцам посоветовали парковать автомобили в безопасных местах, не стоять возле слабо закрепленных конструкций и обходить места скопления снега и наледи на крышах.

Количество снега, который выпал за сутки, эксперты аномальным не называют Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Между тем количество снега, который выпал за сутки, эксперты аномальным не называют. По их словам, месячная норма осадков в декабре – 43 миллиметра. За ночь у нас выпало 8 миллиметров снега, но сейчас он продолжает идти и достигнет как минимум 10 миллиметров.

«То есть за сутки у нас выпала четверть месячной нормы осадков. Если бы за пару дней выпала месячная норма осадков, то есть 43 мм, то да, тогда бы снегопад был аномальным. Но сегодня у нас вполне нормальные, хорошие осадки», – рассказал «Татар-информу» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Ранним утром последствия снегопада первыми прочувствовали на себе автомобилисты. Например, на трассе Зеленодольск – Казань произошло много мелких аварий, машины вылетали с дороги в кювет. На видео одно из таких ДТП.

На городских дорогах ситуация не легче – с самого утра Казань встала в 9-балльных пробках. Между тем в городской и республиканской Госавтоинспекциях отмечают, что существенного роста дорожных аварий, несмотря на непростые погодные условия, не произошло.

Более всего движение затруднено по проспекту Победы, проспекту Универсиады, улице Марселя Салимжанова и по всем мостам города.

«Обстановка на дорогах остается стабильной. Учитывая погодные условия, водители должны строго соблюдать ПДД», – рассказал врио начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции Казани Ленар Гилмутдинов.

Казань встала в 9-балльных пробках Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Снег вывозят тысячами тонн с ночи

Этим снежным утром мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике поручил обеспечить бесперебойную работу экстренных служб.

«Уважаемые коллеги, для нас праздники и время отдыха казанцев – период ответственный и напряженный, прошу обеспечить бесперебойную работу горячих линий, сервисов коммуникации с горожанами, диспетчерских служб и аварийных бригад», – подчеркнул он.

В мэрии города также сообщили, что с улиц Казани за эту ночь вывезли около двух с половиной тысяч тонн снега. Работа дорожных служб была организована в круглосуточном режиме, а на дорогах города работали 263 единицы техники.

Дорожные службы работают в усиленном режиме. На уборку выйдут 415 единиц техники и 657 дорожных рабочих Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Всего с начала декабря выпало 84% от месячной нормы осадков. Дорожные службы работают в усиленном режиме. На уборку выйдут 415 единиц техники и 657 дорожных рабочих. По вопросам уборки снега можно обращаться на горячие линии.

В социальных сетях мэрии Набережных Челнов утром появилось сообщение о том, что сотрудники МУП «Предприятия автомобильных дорог» трудятся в круглосуточном режиме, чтобы в этот понедельник автомобилисты смогли комфортно добраться до работы.

«Этой ночью на уборку снега вышло 86 единиц снегоуборочной техники. Утром и днем улицы города очищают 154 единицы техники», – сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

В социальных сетях мэрии Набережных Челнов утром появилось сообщение о том, что сотрудники МУП «Предприятия автомобильных дорог» трудятся в круглосуточном режиме Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

В Нижнекамске этой ночью сотрудники МУП «Комплексное предприятие благоустройства» выходили на линию для уборки магистральных дорог. Работники очищали трассы, территории парков и скверов, чистили заезды и выезды, а также вывозили снег. За прошедшие сутки оттуда вывезли больше тысячи кубометров снега.

«Содержание внутриквартальных проездов и внутридворовых дорог микрорайонов города проводится силами обслуживающих их организаций жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня на уборку дворовых территорий вышло 46 единиц спецтехники и 503 дворника», – дополнили в мэрии города.

По данным Гидрометцентра РТ, снег продолжит идти до ночи 25 декабря.