news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 25 декабря 2023 14:55

На видео сняли, как рядом с КФУ в Казани образовался серьезный дорожный затор

Скопировать ссылку

Очевидцы сняли на видео, как рядом с Казанским федеральным университетом образовался серьезный дорожный затор.

На кадрах видно, что рядом с главным корпусом КФУ сильная пробка. Затруднено движение по Университетской улице и стоит улица Кремлевская.

Фото: © «Татар-информ»

Автор ролика отмечает, что ситуацию усугубили студенты, которые паркуют свои машины вдоль дороги.

#КФУ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100