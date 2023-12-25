На видео сняли, как рядом с КФУ в Казани образовался серьезный дорожный затор

Очевидцы сняли на видео, как рядом с Казанским федеральным университетом образовался серьезный дорожный затор.

На кадрах видно, что рядом с главным корпусом КФУ сильная пробка. Затруднено движение по Университетской улице и стоит улица Кремлевская.

Фото: © «Татар-информ»

Автор ролика отмечает, что ситуацию усугубили студенты, которые паркуют свои машины вдоль дороги.