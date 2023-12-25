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На видео сняли, как рядом с КФУ в Казани образовался серьезный дорожный затор
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Очевидцы сняли на видео, как рядом с Казанским федеральным университетом образовался серьезный дорожный затор.
На кадрах видно, что рядом с главным корпусом КФУ сильная пробка. Затруднено движение по Университетской улице и стоит улица Кремлевская.
Автор ролика отмечает, что ситуацию усугубили студенты, которые паркуют свои машины вдоль дороги.
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