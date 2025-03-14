Мэр Зеленодольска передал гуманитарную помощь бойцам в зоне спецоперации

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев посетил зону СВО, где встретился с земляками и передал гуманитарную помощь от жителей Зеленодольского района.

Первой точкой маршрута стало село Тельманово, где делегацию встретил командир 6-й роты 430-го полка. Бойцам передали квадрокоптеры, генераторы, сварочные аппараты, строительное оборудование и посылки.

Следующая остановка — район Волновахи. Здесь гуманитарный груз ожидал командир 5-й танковой бригады. Ему передали все необходимое, в том числе оборудование и снаряжение.

В районе Донецка состоялась встреча с медиками-добровольцами из Зеленодольска, служащими в батальоне «Тимер». По их заявке доставили авто УАЗ «Патриот» для эвакуации раненых, новые матрацы для их транспортировки, а также медикаменты.

622-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион получил «Ниву», которую передало Васильевское предприятие «Мостопоезд-33».

По пути в Лисичанск делегация посетила бойцов полка 1232, которым передали строительные материалы.

В Лисичанске Михаил Афанасьев встретился с вице-премьером Татарстана Фанилем Аглиуллиным, который курирует подшефные республике города ЛНР. Стороны обсудили планы по следующей поездке, а также перечень необходимых товаров, часть которых уже доставили гуманитарным конвоем из Зеленодольска.

Организация гуманитарных поставок стала возможной благодаря активной поддержке руководителей предприятий и организаций Зеленодольского района, сел, депутатов, волонтеров и неравнодушных граждан. Михаил Афанасьев отметил, что эта работа — результат совместных усилий сильной команды Татарстана.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.