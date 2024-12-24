Мэр Уфы поручил изучить опыт Казани по ликвидации последствий атаки БПЛА

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил Управлению гражданской защиты (УГЗ) города обменяться опытом с коллегами из Казани по ликвидации последствий возможных прилетов БПЛА. Об этом он заявил сегодня на оперативном совещании в столичной администрации.

Мавлиев отметил, что сразу после атаки на Казань он созвонился с мэром столицы РТ Ильсуром Метшиным и предложил свою помощь. «Безусловно, город самодостаточный, и никакой помощи не потребовалось», – указал градоначальник.

«Мы должны думать о безопасности наших горожан. Я поручаю созвониться с УГЗ Казани, запланировать выезд и обменяться опытом <…> Наши действия в таких ситуациях должны быть профессиональными и компетентными, исходя из практики, как говорится. Поэтому надо подстраховаться. Съездить и изучить практику, опыт, дабы не допустить ошибок», – сказал Мавлиев на совещании.

В субботу, 21 декабря, дроны атаковали Казань. По данным Минобороны, налет прошел тремя волнами, БПЛА заходили с разных направлений. Как сообщили в штабе Раиса Татарстана, в столице республики зафиксированы 8 прилетов. Один из них на промышленное предприятие, один над рекой, шесть на жилой массив. Кроме того, из-за атаки украинских беспилотников в Казанском государственном институте культуры выбило часть окон. Для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на работу Казанского аэропорта.

В результате восьми прилетов никто не пострадал. На месте был развернут штаб, последствия атаки ликвидировались слаженно, четко и оперативно.