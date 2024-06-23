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Мэр Коньи увидел много общего между своим городом и Казанью
Принявший участие в Международном форуме городов стран БРИКС+ мэр турецкого города Конья Угур Ибрахим Алтай увидел много общего между ним и Казанью с точки зрения туристической привлекательности. Об этом пишет газета «Известия».
«Конья очень большой упор делает именно на культурную, на историческую части, мы видим, что в Казани также очень мощная история есть <...>», — подчеркнул турецкий политик.
Мэр Коньи также оценил архитектуру столицы Татарстана, обратив внимание на «совмещение исторических и новых зданий». По его мнению, в этом плане Казань имеет большой туристический потенциал на мировой арене.
Относительно самого форума Угур Ибрахим Алтай заметил, что муниципалитеты стран БРИКС+ могут многое дать друг другу, отдельно поблагодарив за приглашение на мероприятие мэра Казани Ильсура Метшина.
«Очень важно находить точки соприкосновения, учиться на ошибках друг друга, использовать передовой опыт стран, и поэтому в этом плане мы ищем возможности для участия на различных платформах, международных платформах», — пояснил он.
В 1084 году город захватили турки-сельджуки, и вскоре он стал столицей Иконийского (Румского) султаната. После его распада Конья стала столицей государства Караманидов, а потом была захвачена Османской империей. Во времена сельджуков город превратился в центр суфизма. Именно к этому времени восходит сохранившаяся здесь до наших дней уникальная архитектура.
Подробнее о Международном форуме городов стран БРИКС+ и создании на нем Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которую возглавил Ильсур Метшин, читайте в материале «Татар-информа».
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