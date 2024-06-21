В интересах 2,6 млрд человек: как в Казани мэры городов родили «младшего брата» БРИКС

Казань принимает крупное событие – Международный форум городов стран БРИКС+

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новая ассоциация городов стран БРИКС+ будет представлять интересы 2,6 млрд человек

Казань принимает сегодня крупное событие – Международный форум городов стран БРИКС+. Конечно, он меньше грядущего в октябре саммита, но не уступает по значимости. Как отмечали участники форума, именно на уровне городов и муниципалитетов решаются те задачи и вызовы, которые ставят лидеры стран. Нынешний форум дает возможность участникам рассказать о наболевшем, перенять передовой опыт друг у друга.

На форум в столицу Татарстана прилетели не только из стран БРИКС, но и из других. Самые дальние страны-участницы – это Бразилия, Чили, Аргентина. Также участвуют представители городов и муниципалитетов Китая, Турции, Ирана, Индии. Всего около 200 участников из 20 государств. В одном зале собрались мэры, вице-мэры городов и лидеры организаций, объединяющих муниципалитеты своих стран. Все вместе они представляют интересы 18 тыс. муниципальных образований.

«Все вместе мы представляем интересы 2,6 млрд жителей планеты. Этот масштаб впечатляет и вдохновляет нас на создание прочной основы для долгосрочного сотрудничества между городами наших стран. Я искренне надеюсь, что большому кораблю, который мы вместе с вами построим, уважаемые коллеги, предстоит большое красивое плавание в интересах наших уважаемых жителей», – поприветствовал гостей мэр Казани Ильсур Метшин.

Ильсур Иетшин: «Все вместе мы представляем интересы 2,6 млрд жителей планеты. Этот масштаб впечатляет и вдохновляет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новое мировое объединение стран БРИКС+ поддержал Путин

Свое приветствие участникам форума направил и Президент России Владимир Путин. В обращении главы государства отмечается, что от эффективности работы муниципалитетов во многом зависит качество жизни миллионов людей.

«Отмечу, что в ходе форума пройдет учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран „БРИКС плюс“. Создание структуры, которая будет действовать на основе принципов взаимного уважения, равноправия, созидательного сотрудничества, — значимый шаг в дальнейшем укреплении связей государств-участников БРИКС и их партнеров», – говорится в приветствии лидера российского государства.

Свое приветствие участникам форума направил и Президент России Владимир Путин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В какой бы точке земного шара не работали мэр и его команда, по сути все они решают одни задачи –совершенствование законодательства и подготовка кадров, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры, говорится в приветствии. Людям важны благоустроенные территории, хорошая экология, цифровизация на высоком уровне и возможность путешествовать.

«И, конечно, большое значение имеет расширение движения городов-побратимов», – сообщил Президент России.

Минниханов прорекламировал Татарстан и выступил за международное сотрудничество

Раис Татарстана Рустам Минниханов сначала зачитал участникам форума приветствие Путина, а затем выступил от себя. Воспользовавшись случаем, он прорекламировал Татарстан и столицу республики зарубежным гостям.

«Татарстан – один из ведущих промышленно развитых и инновационных регионов Российской Федерации. Наша республика развивает международные и внешнеэкономические связи с иностранными государствами, делится своим богатым опытом межрелигиозного и межнационального согласия, бережно хранит традиции мировых культур, всегда стремится найти общий язык с зарубежными партнерами, активно участвует в реализации внешней политики Российской Федерации, направленной на построение справедливого многополярного мироустройства», – сказал Минниханов.

Воспользовавшись случаем, Рустам Минниханов прорекламировал Татарстан и столицу республики зарубежным гостям Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Важно международное сотрудничество не только на уровне глав государств, но и на уровне муниципалитетов, отметил Раис республики.

Минниханов напомнил, что Казань станет хозяйкой саммита БРИКС в октябре, что стало для властей Татарстана большой честью, серьезном вызовом и огромной ответственностью. БРИКС он назвал влиятельным объединением стран, которое обеспечивает развитие современного человечества в целом.

Раис Татарстана также поддержал решение об учреждении Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС +

«Уверен, ее деятельность будет служить на благо жителей всех городов и регионов, внесет достойный вклад в укрепление мира и стабильности на планете», – сказал Минниханов.

Ковид, стихийные бедствия и конфликты на межнациональной почве – бич времени

Возможность выступить предоставили и зарубежным гостям. В каждом выступлении прослеживалась одна мысль –перед градоначальниками стоят схожие задачи, ведь люди в любой стране хотят одного – комфортной жизни для себя и для будущих поколений.

На форуме выступил мэр турецкой Анкары Мансур Яваш Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На форуме выступил мэр турецкой Анкары Мансур Яваш. По его мнению, местные органы власти, которые наиболее близки к обществу, должны объединяться, чтобы противостоять проблемам, которые невозможно решить за один день.

«К сожалению, в последнее время мы движемся к миру, в котором конфликты и поляризация усиливаются. Мы сталкиваемся с продовольственным кризисом, стихийными бедствиями, COVID-19. Эти заболевания не признают физических границ и негативно влияют на 60% населения мира. Я верю, что благодаря опыту, полученному нами под эгидой единства, мы сможем построить города, более устойчивые к этим испытаниям», – сказал Яваш.

Мэр Анкары таже предупредил, что в будущем – лет через десять-двадцать-тридцать – люди могут столкнуться с проблемами чистой воды, доступности качественной еды. Эти вызовы нужно предвидеть и принимать дальновидные меры, чтобы быть готовыми к решению этих проблем.

О проблемах климата сказал и мэр бразильского Кордейрополиса Хосе Адинан Ортолан Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

О проблемах климата сказал и мэр бразильского Кордейрополиса Хосе Адинан Ортолан. Он отметил, что представляет на форуме президента Бразильской Ассоциации муниципалитетов, который не смог прибыть из-за масштабного наводнения. Его дом, в том числе, пострадал от стихийного бедствия. Такие вызовы, как климатические изменения, нужно решать совместно, и для этого в том числе создается новая Ассоциация.

Он также предложил следующее собрание Ассоциации городов БРИКС+ провести на родине, в Бразилии.

«Бразилия будет очередным председателем БРИКС в 2025 году. С разрешения нашего председателя, мэра Казани [Ильсура Метшина], я приглашаю провести следующее заседание Ассоциации городов в Бразилии. В следующем году в Бразилии будут проходить муниципальные выборы, соответствующие законы об их проведении еще будут определены. Но следующая встреча, я надеюсь, пройдет именно в Бразилии, и мы будем очень рады вас всех видеть», – пригласил Ортолан.

С громким заявлением на форуме выступил Президент всемирной организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ), мэр турецкого города Коньи Угур Ибрагим Алтай. Он затронул тему конфликта на Ближнем Востоке и заявил, что в Израиле «убивают не только людей, но и милосердие».

Угур Ибрагим Алтай затронул тему конфликта на Ближнем Востоке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Чтобы прекратить этот ужас, который происходит на международной арене, чтобы добиться мира в Палестине, я призываю всех вас к помощи, к содействию. И чтобы вернуть людей Палестины, которые были вынуждены бежать, я призываю вас выйти против Израиля», — обратился к участникам форума президент ОГМВ.

Ассоциацию возглавил мэр Казани

После торжественной части прошло заседание учредительного собрания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. На рабочей встрече участники решили создать организацию. На период становления ассоциации ее председателем стал Ильсур Метшин. Заседания планируется проводить два раза в год. Следующая встреча пройдет в Бразилии, которая будет председательствовать в БРИКС в 2025 году.

«Предлагаю сделать председательство в Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ ротационным по аналогии с самим БРИКС. На период становления нам предстоит большая организационная работа. Мы будем использовать лучшие практики международных организаций. Офис предлагаю разместить в Казани и второй, для удобства, в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы оперативно решать технические вопросы», — заявил мэр Казани.

После торжественной части прошло заседание учредительного собрания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Многие спикеры выступили с поддержкой создания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Но перед самим голосованием представители Индии заявили о нежелании принимать декларацию сегодня, потому что не смогли найти свои рекомендации в документе. Также представители Турции сообщили, что им не позволяет подписать декларацию их законодательство.

После длительной дискуссии участники заседания пришли к тому, что Ассоциация сегодня будет создана, однако декларация будет дорабатываться.

Форум продолжится до самого вечера и завершится дискуссией, которую будет модерировать главред телеканала Russia Today и Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru