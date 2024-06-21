Мэр Анкары: Городам БРИКС+ важно объединиться для решения глобальных проблем

Большинство глобальных вопросов, затрагивающих человечество, непосредственно касаются городских менеджеров. Важно, чтобы местные органы власти, наиболее близкие к обществу, объединялись для решения этих проблем, делились своими знаниями и опытом, сотрудничая между собой. Такое мнение на открытии первого учредительного собрания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ высказал мэр Анкары Мансур Яваш.

«К сожалению, в последнее время мы движемся к миру, в котором конфликты и поляризация усиливаются. Мы сталкиваемся с продовольственным кризисом, стихийными бедствиями, COVID-19. Эти заболевания не признают физических границ и негативно влияют на 60% населения мира. Я верю, что благодаря опыту, полученному нами под эгидой единства, мы сможем построить города, более устойчивые к этим испытаниям», – отметил докладчик.

Мансур Яваш также подчеркнул, что в Анкаре придают большое значение экологическим проектам, чтобы адаптироваться к меняющимся климатическим условиям. В городе также реализуются десятки социальных и культурных проектов, направленных на снижение последствий войны и экономического кризиса. Он пригласил коллег посетить турецкий город для обмена опытом и поблагодарил за теплый прием в Казани.

Напомним, в Казани сегодня открылось первое учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. В город прибыли порядка 200 гостей из десяти стран БРИКС, а также представители местных властей Турции, Чили, Марокко, Индонезии, Мексики, Замбии и других государств. В рамках форума участники обсудят структуру создаваемой организации и совместные проекты, направленные на расширение возможностей городов благодаря обмену в разных областях.