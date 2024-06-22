В Казани ожидают рост турпотока на 10-15% в 2024 году

В 2024 году в Казани может быть побит прошлогодний рекорд в 4 млн туристов. Как полагает директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова, турпоток может вырасти на 10-15%. Об этом она рассказала ТАСС.

Санникова отметила, что в сравнении с 2023 годом в столице Татарстана наблюдается более высокая загрузка отелей и в целом рост числа туристов. Это в том числе произошло благодаря международным событиям, которые принимает город: форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum», Играм БРИКС и другим.

«Поэтому будем стараться [превысить] и планку в 4 млн, которую мы зафиксировали в прошлом году. Я думаю, будет еще больше в этом», — подчеркнула собеседница агентства.

В прошлом году Казань посетили 4 млн человек, что стало рекордом для города. Рост составил 11%.