Библиотека Ассоциации городов стран БРИКС+ и Аллея дружбы появились в Казани

Фото: мэрия Казани

В Казани состоялось открытие библиотеки Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Объект разместился в историческом павильоне на территории «Казанской ярмарки», сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Первыми изданиями, положившими начало коллекции новой библиотеки, стали книги на родном и русском языках, привезенные делегатами Международного форума городов стран БРИКС+.

Среди принесенных в дар книг — стихотворения и сказки Александра Пушкина от представителей Эфиопии, поэма «Маснави-йи ма’нави», написанная Джалал ад-Дином Руми, от турецкой делегации, Up and out poverty Председателя КНР Си Цзиньпина, переданная делегатами из Китая.

«Если ты хочешь узнать о народе, посмотри, какие книги в наследие оставили политики, писатели и ученые, — отметил на церемонии мэр Казани Ильсур Метшин. — Мы сегодня закладываем замечательную традицию обмена нашими знаниями, культурой, историей между городами и народами».

Сам градоначальник пополнил фонд библиотеки романом Льва Толстого «Война и мир», а также произведениями Габдуллы Тукая. Он выразил уверенность, что в будущем эта библиотека превратится в центр притяжения не только для казанцев, но и для туристов со всего мира.

Фото: мэрия Казани

Затем гости приняли участие в закладке яблоневой Аллеи дружбы, которая появилась перед библиотекой. Делегаты из Азербайджана, Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, КНР, Мексики, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Чили, Эфиопии и ЮАР высадили 25 именных декоративных деревьев.