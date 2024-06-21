Ильсур Метшин стал председателем Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+

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В Казанской Ратуше прошло заседание учредительного собрания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, где и было создано само объединение. Модератором выступил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Предлагаю сделать председательство в Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ ротационным по аналогии с самим БРИКС. На период становления нам предстоит большая организационная работа. Мы будем использовать лучшие практики международных организаций. Офис предлагаю разместить в Казани и второй для удобства в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы оперативно решать технические вопросы», — заявил мэр Казани.

На период становления ассоциации ее председателем стал Ильсур Метшин. Заседания планируется проводить два раза в год, следующая встреча пройдет в Бразилии, которая будет председательствовать в БРИКС в 2025 году.

Новая ассоциация объединит города и районы, объединяющие 2,6 млрд жителей планеты.

На заседании выступили представители разных стран, в том числе и не состоящих в БРИКС, но примкнувших к новой ассоциации.

«Казань служит для нас определенным ориентиром в плане управления общественной политикой. Но в то же время очень важно, чтобы города находились в глобальном сотрудничестве для того, чтобы исследовать современные тенденции, получать актуальные инструменты для решения характерных для всех городов проблем в общении в том числе с мировыми ассоциациями. За то короткое время, что я находился в Казани, я, конечно, смог оценить, насколько этот город хорошо функционирует, хорошо организован, но что мне хотелось лично бы перенять – это опыт управления культурным наследием, потому что в Мексике есть 10 городов, обладающих культурным наследием человечества, и нам интересно, как организованы условия управления и сохранения культурного наследия», — отметил генеральный секретарь Латиноамериканской федерации городов, муниципалитетов и ассоциаций местных органов власти (Мексика) Серхио Арредондо Ольвера.

Многие спикеры выступили с поддержкой создания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Но уже подходя к голосованию, представители Индии заявили о нежелании принимать декларацию сегодня, потому что не смогли найти свои рекомендации в документе. Также представители Турции сообщили, что им не позволяет подписать декларацию их законодательство.

После длительной дискуссии участники заседания пришли к тому, что Ассоциация сегодня будет создана, однако декларация будет дорабатываться.