Мэр Казани оценил ход работ в новом парке с озером в ЖК «Салават Купере»

В новом парке, расположенном на территории жилого комплекса «Салават Купере» и выходящем на улицу Наиля Юсупова, ведутся работы по второму этапу благоустройства. Их предполагается завершить к концу этого лета, а пока с их ходом ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает портал kzn.ru.

Сейчас на площади в 3,5 гектара работают 48 человек и 33 машины. «В этом году мы завершим работы по созданию на пустыре в 6 гектаров нового городского парка. Строителям предстоит сделать, пожалуй, ключевые объекты <…>. Необходимая техника и материалы имеются, движемся по плану. Парк <…> — сложный, но интересный объект. Мы благоустроим место отдыха для 22 тыс. жителей этого района», — прокомментировал ход работ глава города.

Первая очередь парка была сдана в прошлом году. Здесь проложили инженерные сети, установили фонари, поливалки, видеокамеры и модульный санузел, обустроили пешеходные дорожки, подготовили территорию под детскую, спортивную и экстрим-площадки.

Архитектор Карина Давлетьянова из архбюро ZARF рассказала мэру, что в парке сохраняют существующие деревья и высаживают новые. Речь идет о 400 крупномерных растениях: тополях, кленах, яблонях, березах и других. Высадивший здесь осенью прошлого года вместе со школьниками 15 саженцев черемухи Ильсур Метшин отметил необходимость иметь рядом с домом много зеленых насаждений, среди которых должны быть и хвойные деревья.

По желанию местных жителей архитекторы увеличили одну из трех зон парка, предназначенную для различных торжеств. «Отмечать праздники и организовывать мероприятия можно будет в культурном центре с амфитеатром, а на площади разместят уличные музыкальные инструменты», — пояснила архитектор. Во время новогодних праздников тут будут устанавливать елку.

Ядром парка станет озеро с зоной отдыха вокруг него, для которого специалисты готовят котлован и специальную систему защиты дна. Водоем расположен слишком глубоко, поэтому его подымут. Дно сделают искусственным, как у Лебяжьих озер, и покроют специальной мембранной тканью, после чего закачают воду. По берегам на 4 тыс. кв. метров высадят растения, которые должны быстро разрастись. Подойти к воде можно будет по обустроенному спуску с амфитеатром — смотровой площадкой, где установят качели. Также будет оборудован пирс.

Предусмотрены зона для настольных игр, в том числе и для пинг-понга, сухой фонтан, зона для наблюдения за птицами со специальными скворечниками, общественный сад с грядками и теплицами по образцу Горкинско-Ометьевского леса и места для пикника со столами и навесами. Помимо прочего, парк станет вторым общественным пространством в России со специальной большой площадкой для выгула собак, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

«Монолитные работы по амфитеатру площадью 920 кв. метров выполнены на 80%, после этого мы приступим к фасадным и отделочным работам», — объяснил директор строительной компании «Эталон» Андрей Закамский. По его словам, все необходимые стройматериалы закупаются у отечественных производителей. Параллельно ведутся работы в зоне для активного отдыха.

Общая стоимость создания второй очереди парка в казанском ЖК «Салават Купере» составляет около 500 млн рублей. При этом за 2022 год в Казани на ремонт 41 дороги и благоустройство 466 дворов направят 22,1 млрд рублей.