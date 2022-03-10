Стала известна стоимость создания второй очереди парка в казанском ЖК «Салават Купере»

В Казани на создание второй очереди парка в казанском жилом комплексе «Салават Купере» выделят более 500,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Под парк отведен участок, ограниченный улицами Наиля Юсупова, Альфии Авзаловой и Хибинская, а также линией строящихся социальных учреждений. Ранее здесь находилась агрофирма «Залесная».

Проект второй очереди парка предполагает создание двух функциональных зон: пространства для проведения мероприятий и пространства отдыха у озера.

Из документации к тендеру следует, что в этом году акцент будет сделан на организации зоны для проведения массовых мероприятий. На ней будут проводить летние ярмарки и новогодние праздники, а по периметру площадки оборудуют зоны для отдыха. Берега имеющегося на территории озера приведут в порядок, предполагается аэрация водоема.

Максимальная цена контракта — 500 539 136,70 рубля. Подача заявок завершится 17 марта, итоги определения поставщика подведут 21 марта. Сами работы должны быть завершены до конца ноября 2022 года.

Средства на разбивку парка будут выделены из федерального и республиканского бюджетов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.