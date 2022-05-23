На ремонт 41 дороги и благоустройство 466 дворов в Казани направят 22,1 млрд рублей

До конца 2022 года в татарстанской столице пройдут масштабные работы по развитию улично-дорожной сети, а также благоустройству дворов по программе «Наш двор». Общие затраты на них составят более 22 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал замглавы исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

«В этом году на развитие и ремонт дорожной сети Казани предусмотрено 22,1 млрд рублей», — отметил Куляжев.

Большая часть средств (15,6 млрд рублей) пойдет на строительство и реконструкцию дорожных объектов. Кроме того, 2,5 млрд рублей выделено на реализацию программы «Наш двор».

«Всего в этом году запланирован ремонт 41 участка дорог», — сообщил Куляжев.

Он добавил, что также продолжается ремонт поселковых дорог и подъездных путей к садоводческим товариществам. В этом году на него направят 43,8 млн рублей.

Отдельный пункт расходов — повышение безопасности на дорогах. На 86 опасных участках запланировано проведение комплексных мероприятий: там проведут установку дорожных знаков, отремонтируют асфальт, организуют остановочные павильоны и проведут другие работы.

Благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова продолжается программа по восстановлению наружного освещения в населенных пунктах республики. В рамках этой программы запланировано установить 1,7 тыс. светильников в 33 жилых массивах Казани на 43 млн рублей. Новое освещение получат 130 улиц.

Кроме того, продолжаются работы и в рамках президентской программы «Наш двор». В фокусе внимания здесь находится соблюдение баланса между парковками, зелеными зонами, детскими площадками и нормативами по ширине проездов и тротуаров.

«В текущем году планируется благоустроить 466 дворовых территорий. Работы уже ведутся в 193 дворах, исполнение находится на уровне 23%», — резюмировал Игорь Куляжев.