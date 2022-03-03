В «Салават Купере» на 6 гектарах будет разбит парк с озером и экстрим-парком

В этом году в микрорайоне «Салават Купере», где предоставляется жилье по социальной ипотеке, планируется завершить второй этап благоустройства и создания в целом нового общественного пространства на 6 га территории. Об этом рассказала сегодня архитектор Карина Давлетьянова (архитектурное бюро ZARF), презентуя в Ратуше проект благоустройства территории мэру Казани Ильсуру Метшину.

Парк разместится на пересечении улиц Наиля Юсупова и Альфии Авзаловой и будет состоять из спортивной, общественной зон и зоны отдыха.

Фото: © предоставлено kzn.ru

В прошлом году на территории общественного пространства были проложены инженерные сети, высажены деревья, уложено асфальтобетонное покрытие, подготовлена территория под детскую, спортивную и экстрим-зону. За второй этап работ будут созданы зона отдыха и площадка для проведения мероприятий.

«Нам осталось обустроить спортивную площадку с многофункциональным спортивным комплексом, а также площадку для баскетбола, проложить полосу препятствий, создать памп-трек и скейт-парк», – рассказала архитектор.

Мэр Казани подчеркнул необходимость предусмотреть такое покрытие спортивной зоне, чтобы оно было функциональным и прослужило много лет.

Фото: © предоставлено kzn.ru

В центре зоны отдыха восстановят озеро, вокруг обустроят деревянные дорожки, пирс, лежаки, скамейки, а также навес с качелями, территорию для выгула собак. В этой же зоне будет построен культурный центр, а на площади ­– многофункциональное кольцо, которое станет основной площадкой для проведения выставок и ярмарок. В зимнее время здесь планируют устанавливать елку и крепить к кольцу гирлянды.

Всего сегодня мэру Казани были презентованы проекты пяти общественных пространств столицы РТ, которые запланированы к благоустройству в текущем году. В их числе фонтан и сквер у ЖК «Комсомолец» и набережная от «Ак Барс Арены» и моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы.