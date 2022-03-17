Новый парковый комплекс в «Салават купере» откроют для жителей в конце августа

Новый парк возле жилого комплекса «Салават купере» с тремя разными зонами отдыха станет доступен для горожан уже в конце августа 2022 года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель Департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Она напомнила, что работы по парку стартовали в прошлом году.

«Здесь мы протестировали все наши проектные решения, они смелые и дерзкие даже в рамках Казани. Проектные решения показали себя оправданными, поэтому в текущем году мы данный проект завершаем. Его финансирование составляет 500 млн рублей и планируемая дата открытия – это конец августа 2022 года», – сообщила Зиннатуллина.

Она добавила, что новый парк будет разделен на три условных площадки: озеро, площадь и зона игр и спорта.

«Там есть водоем, который постепенно мелеет, мы поработали с его дном для подпитки водой», – заключила Наиля Зиннатуллина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году в 49 населенных пунктах Татарстана планируется благоустроить общественные пространства.