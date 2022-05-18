В казанском парке «Салават Купере» появится уникальная площадка для выгула собак

Рендер предоставлен Фондом «Институт развития городов РТ»

В парке «Салават Купере» в Казани планируется создать уникальную площадку для игр и общения с питомцами, а также выделить большую площадку для бега собак: 700 кв. метров свободного выгула без поводка. Об этом сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

«Аналогов таких площадок пока нет в России. Реализация проекта запланирована на этот год», — уточнили «Татар-информу» в фонде.

Предполагается, что площадка в «Салават Купере» станет вторым современным пространством в России с подобным оборудованием. Первую создадут в парке «Прибрежный» в Набережных Челнах. В этом году там будет организован полноценный кинологический центр.

На территории площадки в казанском парке предусмотрены навесы и лавочки для комфорта владельцев животных, специальное оборудование для занятий с собакой. Особенность пространства заключается в том, что оно предназначено не для классической дрессировки, а для игры и совместного времяпровождения хозяина и питомца.

Жителей Казани приглашают к обсуждению будущей площадки, которое состоится 19 мая в 19.00 в ЖК «Салават Купере». С горожанами встретятся авторы и консультанты проекта парка. Обсуждение пройдет при участии Артема Гебелева — создателя «СобакинГорода» (UrbanPET), который занимается организацией дружественным к домашним животным среды в городских локациях.

Благоустройство парка в ЖК «Салават Купере» продолжится в этом году. Основная идея проекта — комфортное городское пространство для создания чувства сопричастности к жизни в центре города у местных жителей. Парк окажется разбит на три функциональные зоны. Зона отдыха у озера будет включать тихое место для отдыха, а также тропу вокруг с расширяющими площадками. Во входной зоне разместится площадка для собак и стенды с навигацией, скамейки и растения. В центральной — площадь для мероприятий с культурным центром, где будут работать кафе, магазины и прокат инвентаря. Также тут разместится общественный огород и фонтан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в парке «Черное озеро» появились пять дог-боксов.