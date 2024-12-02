Мэр Бугульмы дал старт благотворительной акции «Елка желаний-2025»

Сегодня на деловом понедельнике мэр Бугульмы Линар Закиров дал старт районной акции «Елочка желаний». Коллектив администрации, а также руководители учреждений и предприятий уже не первый год становятся участниками благотворительного мероприятия, которое организует местное волонтерское движение «Добродом». В этом году акция проходит в одиннадцатый раз.

Подопечные движения заранее подготовили письма, которые прикрепили к праздничной елке в городской мэрии. Всего было 30 пожеланий от детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья.

«Наступает чудесный праздник, когда сбываются мечты. Стать для ребенка волшебником и подарить сказку особенно приятно. Детство должно быть счастливым! «Елочка желаний» — это наша традиционная добрая акция, которая не оставляет никого равнодушным. Свои письма я уже забрал. Они от двух многодетных семей — Михеевых и Атамановых. Исполню желание каждого ребенка», — сообщил Закиров.

Все пожелания юных бугульминцев с Елочки забрали. Подарки дойдут до адресатов в течение декабря.

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. Ранее в ее рамках Президент России Владимир Путин помог одной девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, другой — побывать на Байкале, а мальчику — посетить Эрмитаж.

В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс» и передал подарок для мальчика из Лисичанска. А в Правительстве РФ маленькому фанату ралли-рейдов помогли побывать на базе команды «КАМАЗ-мастер».