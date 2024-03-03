Мелони: При использовании активов России для Украины имеются юридические сложности

Использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине затруднено юридическими и экономическими сложностями. Об этом заявила журналистам Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-подходе во время визита в Торонто (видео опубликовано пресс-службой итальянского Правительства).

«<...> очевидно, что использование российских суверенных средств <...> было бы правильно на философском уровне. На юридическом и экономическом уровнях это сопряжено с трудностями», — констатировала политик.

Предложение Европейского Союза использовать проценты с замороженных средств РФ для помощи Украине Мелони назвала «достаточно хорошим решением». По ее мнению, его можно вынести на обсуждение лидеров «Большой семерки». Она также предложила подумать об использовании российских ресурсов «в качестве залога по кредитам».

Upd. (8.48): Ранее Совет ЕС утвердил постановление, дающее возможность использовать прибыль от замороженных российских активов для Киева (подробнее читайте в материале «Татар-информа»). Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что государства Запада сделают хуже себе, передав российские активы Украине.

Президент США Джо Байден ожидает, что к июню, когда состоится следующий саммит «Семерки», появится стратегия по использованию активов России. При этом ряд стран ЕС боится конфискации замороженных средств из-за ответных мер РФ и последствий для евро как резервной валюты. Всего Евросоюз и страны C7 заморозили около 300 млрд евро золотовалютных резервов Банка России.