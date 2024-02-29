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Bloomberg: Байден ожидает, что к июню появится стратегия по использованию активов России
Стратегия по использованию замороженных активов России на помощь Украине может быть разработана к июню — к предстоящему саммиту G7. Таких результатов ожидает Президент США Джо Байден, сообщает Bloomberg.
Источники издания отмечают, что Байден хочет, чтобы российские активы были направлены на бюджетные нужды Киева и восстановление страны.
В странах Евросоюза, а также США и Японии в общей сложности заморожено порядка 300 млрд долларов российских активов. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что для конфискации активов РФ Байдену потребуются новые полномочия.
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