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Bloomberg: Ряд стран боится конфисковать замороженные активы РФ из-за ответных мер России
Во Франции, Германии и Европейского центрального банка (ЕЦБ) обеспокоены насчет возможного изъятия замороженных активов РФ. Их главный страх – ответные меры от России по отношению к активам Европы. Также европейские власти опасаются негативного влияния от такого шага на стабильность мировой финансовой системы в целом, а также на роль евро как резервной валюты.
«Опасность для западных стран заключается в том, что изъятие активов создаст прецедент, который подтолкнет другие страны избегать хранения резервов в западных валютах», — цитирует ТАСС агентство Bloomberg.
Напомним, Западом было заморожено российский активов на 300 млрд долларов. Причем США заморозили активов на 5-6 млрд долларов, часть заморожена Канадой и Японией, а большая часть — в Евросоюзе, включая международную площадку Euroclear в Бельгии. Замглавы МИД России Сергей Рябков предупреждал, что власти РФ примут аналогичные меры к западу, если те рискнут конфисковать активы Российской Федерации. В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина добавила, что подобные действия со стороны Европы и США будут «иметь негативные последствия для развития глобальной финансовой системы».
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