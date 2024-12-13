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«Мечты должны сбываться»: Гюзель Хабутдинова исполнит 4 желания детей из Альметьевска
Руководитель исполкома Альметьевского района РТ Гюзель Хабутдинова приняла участие в ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». На «зеленой красавице» вместо привычных украшений размещены яркие открытки в форме новогодних шариков, в каждой из них написано желание ребенка.
Хабутдинова выбрала три шара-открытки от детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Среди выбранных открыток были следующие желания: 13-летний Радмир мечтает о беспроводных наушниках, сестры Ангелина и Марина желают получить ночник с мигалками и коньки, а 7-летний Богдан попросил машинку на пульте управления.
«Детские мечты должны сбываться, поэтому перед новым годом обязательно исполню желания ребят», — отметила руководитель.
«Елка желаний» установлена в здании администрации, где любой желающий может выбрать открытку с мечтой ребенка. Участники акции берут на себя ответственность исполнить эти желания. В благотворительной акции уже приняли участие более 100 альметьевцев.
«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, которая проводится по всей стране. В ней могут принять участие все желающие. Ранее Президент России Владимир Путин помог одной девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, другой — побывать на Байкале, а мальчику — посетить Эрмитаж.
В свою очередь, Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс» и передал подарок для мальчика из Лисичанска. А в Правительстве РФ маленькому фанату ралли-рейдов помогли побывать на базе команды «КАМАЗ-мастер».
Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района РТ
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