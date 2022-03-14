McDonald’s в Челнах продолжает работать вопреки слухам о закрытии

McDonald’s в Набережных Челнах продолжает работать, несмотря на объявленное ранее официальное закрытие, которое должно было произойти сегодня, 14 марта. По словам местных жителей, ресторан быстрого питания работает в ТЦ Sunrise City и в «МакАвто» на Набережночелнинском проспекте.

McDonald’s в Нижнекамске также не прекратил работу 14 марта. Руководство сети ресторанов быстрого питания подтвердило, что предприятия будут работать до завершения производственных процессов. Они закроются, как только закончится запас продукции, а это произойдет сегодня или завтра.

Новость о том, что McDonald’s временно закрывает 850 своих ресторанов быстрого питания, работающих на территории России, появилась 8 марта. Датой официального закрытия сети кафе было названо 14 марта.

Ранее большая очередь автомобилей в McDonald’s попала на видео в Казани.