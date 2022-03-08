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Экономика
8 марта 2022  21:05

McDonald's временно закрывает свои рестораны в России

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Компания McDonald's временно закрывает 850 своих ресторанов быстрого питания, работающих на территории России. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает ТАСС.

Впрочем, несмотря на закрытие ресторанов, McDonald's продолжит платить зарплату своим российским сотрудникам. По стране их насчитывается в общей сложности 62 тыс., отмечает BFM.ru.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.

#макдоналдс #санкции против россии
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