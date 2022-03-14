McDonald’s в Нижнекамске закроется, как только закончится запас продукции

Руководство McDonald’s в Нижнекамске подтвердило, что как только закончится запас продукции (ориентировочно это 14 и 15 марта) ресторан закроется до июня 2022 года. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома Айрат Гарифуллин.

«При этом рабочие места и выплата зарплаты сохранятся. В этот период сотрудники будут проходить обучение, а также будет проведен ремонт помещений», — отметил спикер.

По словам Гарифуллина, у населения часто возникают вопросы, что ряд крупных зарубежных ретейлеров и брендов заявили об остановке бизнеса в России.

«Официальной информации о временном закрытии ресторанов KFC в Нижнекамске не поступало. О временном приостановлении деятельности заявило несколько компаний. Это H&M, Women secret, находящиеся в „РамусМолле“. Но официальных уведомлений также не было», — добавил он.