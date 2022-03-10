Большая очередь автомобилей в McDonald’s попала на видео в Казани

Большая очередь автомобилей в ресторан McDonald’s выстроилась около Энергоуниверситета в Казани. На появившемся в социальной сети видеоролике видно, что в очереди за едой стоят десятки автовладельцев.

Многие комментаторы в соцсетях поддержали закрытие сети ресторанов в республике. «Гнать нужно на совсем!», «Нужно возрождать деревни. Дороги и газ провести. Пахать и сеять. И у нас будет все хорошо», «Пусть закроются насовсем! Отравы меньше будет!» — написали они. Вместе с тем некоторые казанцы выразили обеспокоенность будущим сотрудников этой сети, которые останутся без работы.

Закрытие McDonald’s прокомментировал «Татар-информу» и председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. Он выразил уверенность, что уход McDonald’s и Coca-Cola с российского рынка положительно скажется на здоровье детей.

Новость о том, что McDonald’s временно закрывает 850 своих ресторанов быстрого питания, работающих на территории России, появилась 8 марта.

Проведенный позднее опрос показал, что многие жители Казани готовы отказаться от продукции компаний, покидающих российский рынок. Тех, кто полностью или частично откажется от продукции фирм, объявивших об уходе из-за спецоперации на Украине, больше среди казанцев старше 45 лет. Мужчины планируют игнорировать уходящие организации чаще, чем женщины (56% и 44% соответственно).

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.