Мантуров рассказал о планах возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа»

В России существуют планы возрождения автомобильных брендов «Волга» и «Победа», существовавших в советское (первый из них — и в постсоветское) время. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

«У коллег есть планы возрождения, например, бренда „Волга“ или „Победа“, Или и то, и то», — пояснил руководитель Минпромторга.

На вопрос о том, будут ли выпускать такие автомобили в Нижнем Новгороде, Мантуров отметил, что проект может быть реализован на разных площадках. При этом он не стал уточнять возможные сроки начала производства.

Горьковский автомобильный завод производил автомобиль «ГАЗ-М-20 Победа» с 1946 по 1958 год, а машины под брендом «Волга» — с 1956-го по 2010-й.

Ранее столичная администрация получила в распоряжение московский автозавод, находившийся в собственности компании Renault. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с выпуском машин под брендом «Москвич» должен помочь челнинский КАМАЗ. По информации СМИ, там локализуют производство китайских автомобилей. Предприятие официально переименовано.

В начале июня возобновил производство после месяца простоя «АвтоВАЗ». Впрочем, новые машины LADA Granta не имеют подушек безопасности, антиблокировочной системы и системы «ЭРА-ГЛОНАСС».