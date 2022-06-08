«Автоваз» возобновил производство после месяца простоя

«Автоваз» вновь запустил производство на заводах в Тольятти и Ижевске. Компания возобновила выпуск Lada Granta после простоя, начавшегося в конце апреля.

«Lada Granta в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», — обещает компания.

Производитель еще не назвал цену автомобиля. «Автоваз» обещает объявить ее в ближайшее время.

Отмечается, что конфигурация Classic'22 будет доступна для семейства Lada Granta в кузовах седан, лифтбек и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.

Производство было приостановлено на фоне усиления антироссийских санкций. Одну из главных проблем для российского автопрома составляют ограничения на экспорт в РФ микрочипов.

Вместе с тем зарубежные автопроизводители уходят из РФ. Так московский завод Renault перешел в собственность столичным властям. При содействии «КАМАЗа» предприятие будет выпускать новые автомобили под брендом «Москвич».