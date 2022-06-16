«АвтоВАЗ» начал продажи упрощенной LADA Granta

«АвтоВАЗ» начал продавать упрощенную LADA Granta. Автомобиль стоит на 103 тыс. рублей дешевле, чем машины предыдущего модельного ряда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Цены на упрощенное авто начинаются от 658 тыс. рублей. За эти деньги покупатель получит машину, в комплектацию которого помимо прочего входят электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений и бортовой компьютер.

Помимо этого, новый модельный ряд отличается списком элементов, которые ранее были характерны только для более высоких комплектаций. Это окрашенные в цвет кузова молдинги дверей, ручки и корпуса зеркал.

На новые авто устанавливается только механическая коробка передач. Мотор мощностью 90 л. с. и объемом 1,6 литра можно будет заправлять бензином АИ-92.

При этом ранее газета «Ведомости» писала, что у новых LADA Granta не будет подушек безопасности, антиблокировочной системы и системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Если ранее машина обладала экологическим классом «Евро-5», то теперь он окажется понижен.

В начале июня «АвтоВАЗ» возобновил производство после месяца простоя, о чем сообщал «Татар-информ».