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Экономика
16 мая 2022  10:09

КАМАЗ поможет возродить производство «Москвичей»

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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал возродить производство автомобилей под брендом «Москвич». Мэрия выступит в партнерстве с КАМАЗом, отметил столичный градоначальник.

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы», - написал Собянин.

Московский мэр подчеркнул, что КАМАЗ наладит на заводе производство «Москвичей». Сначала с двигателями внутреннего сгорания, а в перспективе - производство электромобилей.

«Кроме того, совместно с КАМАЗом и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов», - добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ и власти Москвы получили все российские активы группы Renault.
 

#камаз
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