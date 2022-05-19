«Ведомости»: «КАМАЗ» будет собирать под брендом «Москвич» китайские электромобили

На бывшем автозаводе Renault в Москве «КАМАЗ» локализует производство китайских автомобилей. Скорее всего, будет выпускаться компактный электрокар JAC, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным газеты, начать производство планируется не позднее IV квартала 2022 года. Вероятно, сначала будут выпускаться автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а затем их заменят электромобилями.

«КАМАЗ» уже ведет переговоры с китайским автоконцерном JAC. Но власти Москвы прорабатывают вариант сотрудничества и с другим автопроизводителем из Китая.

Ранее сообщалось, что власти Москвы получили в распоряжение московский автозавод, находившийся в собственности Renault. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с выпуском автомобилей под брендом «Москвич» поможет челнинский автогигант «КАМАЗ».